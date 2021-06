Il pilota della Mercedes torna sul risultato deludente di Monaco e le critiche rivolte al team: "A caldo non sempre si dicono le cose giuste, ma le critiche costruttive sono positive. Come ho sempre detto, si vince e si perde come squadra". Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Nella tensione del momento non sempre dici le cose giuste, ma le critiche costruttive sono positive". Così Lewis Hamilton che, nella conferenza del giovedì a Baku, è tornato sull'insoddisfacente 7° posto di Monaco e sulle critiche rivolte alla sua squadra.



"Penso che a Monaco non ci fosse una sola persona da incolpare - ha detto il campione in carica della Mercedes -. Sappiamo che avremmo potuto fare meglio, anche se una gara non ci descrive. Chiaramente cerchiamo sempre di migliorare per il futuro. Ma, come ho già detto, vinciamo e perdiamo come team".



E sulla pista di Baku: "E' diversa da Monaco, e ci sono temperature diverse. Abbiamo di fronte compiti completamente differenti da padroneggiare, quindi la situazione non deve necessariamente essere la stessa dell'ultimo GP".