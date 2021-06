FP2 Baku, Sainz: "Più veloce di quanto pensassi"

Dopo il primo podio conquistato con la Ferrari a Montecarlo, Carlos Sainz è tornato subito molto veloce a Baku conquistando il terzo miglior tempo nelle seconde prove libere in Azerbaijan. Lo spagnolo ha fermato il tempo sull'1:42"243 alle spalle delle Red Bull di Perez e Verstappen e davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. "Sono stato più veloce di quanto mi aspettassi - ammette il pilota iberico - ma va detto che ho preso qualche scia a Perez e per avere delle conferme dovremo attendere sabato, quando avremo a disposizione un indicatore migliore del nostro reale valore". Nei 60 minuti del pomeriggio entrambi i piloti hanno iniziato il turno su gomme medie, con le quali Charles ha ottenuto 1:43"162 e Carlos 1:43"210. Dopo una interruzione con la bandiera rossa, sia Sainz che Leclerc sono tornati in pista con pneumatici soft per provare la configurazione da qualifica. In questa fase hanno ottenuto i migliori tempi personali, mentre nell’ultima hanno caricato benzina per simulare alcune fasi della gara. Nel complesso Carlos ha percorso 24 giri, due più del monegasco. "Sono molto soddisfatto - conclude Sainz - speriamo di essere vicini alle Red Bull anche in qualifica".