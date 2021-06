Il pilota della Ferrari, dopo l'incidente di Montecarlo, è finito contro le barriere anche nel corso della seconda sessione di libere a Baku. Costretto al cambio dell'ala anteriore, è poi rientrato in pista per chiudere con il 4° tempo. Il weekend dell'Azerbaijan è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP BAKU, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - GUIDA TV - LE LIBERE DELLA MOTOGP