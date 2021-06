È il sesto appuntamento del Mondiale e per la seconda volta consecutiva, dopo Monaco, si correrà su un circuito cittadino. A Baku in pista dalle 10.30 italiane per le prime libere. Qui tutto il programma del weekend che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) LO SPECIALE F1 - "LEADER MAX", ESCLUSIVA A VERSTAPPEN Condividi:

Torna la Formula 1 e, dopo Montecarlo, si girerà ancora su un circuito cittadino. Si apre domani il weekend del GP di Baku, in Azerbaijan, sesta prova del Mondiale 2021. Prosegue il duello tra la Red Bull e la Mercedes, con Verstappen ora leader della classifica, mentre la Ferrari si presenta a questo appuntamento alla ricerca di conferme con Sainz e di riscatto con Leclerc. Questi gli orari del Gran Premio che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Giovedì la conferenza piloti alle 11.30 italiane, mentre alle 18 da non perdere "Leader Max", intervista esclusiva a Verstappen realizzata da Mara Sangiorgio.

Il programma del GP di Baku Su Sky Sport F1 (canale 207) Venerdì 4 giugno

Prove Libere 1: ore 10.30

Prove Libere 2: ore 14



Sabato 5 giugno Prove Libere 3: ore 11

Qualifiche: ore 14

Domenica 6 giugno

Gran Premio: ore 14



Anche MotoGP e MotoE corrono su Sky nel weekend del 6 giugno Su Sky appuntamento anche con la settima tappa di MotoGP sul circuito del Montmelò: gara in diretta domenica alle 13 su Sky Sport MotoGP (canale 208). In Spagna torna anche la Moto E, sabato alle 16.10 su Sky Sport MotoGP l’E-pole. Prosegue su Sky la grande stagione dei motori, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.