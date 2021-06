GP Baku, Perez 1° nelle FP2: "Obiettivo pole"

Il messicano ha staccato il miglior tempo nelle seconde libere, davanti al compagno di squadra Verstappen. "È stato il migliore venerdì della stagione, punto alla pole" le parole di Perez dopo le FP2 a Baku. La F1 è in Azerbaijan: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Le Red Bull comandano la prima giornata di prove a Baku: dopo il miglior tempo di Max Verstappen nelle FP1, è stato il turno di Sergio Perez nelle seconde libere, davanti al compagno di squadra e alle Ferrari di Carlos Sainz (3°) e Charles Leclerc (4°) nelle FP2 in Azerbaijan. "Finalmente, mi sembra di capire meglio la macchina - ammette il pilota messicano - è stato sicuramente il migliore venerdì della stagione finora. Speriamo di fare un bel giro sabato. Obiettivo pole? Ci proviamo, la speranza è quella di mantenere la posizione". Checo era stato protagonista di un siparietto in mattinata, ancora con l'olandese: per dei problemi logistici Max non aveva ricevuto le sue tradizionali scarpe arancioni, così è stato "costretto" a usare quelle gialle di Perez. Pur sempre il piede più "caldo" di questo venerdì.