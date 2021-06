Le scarpe dell'olandese sono tradizionalmente arancioni, ma per dei problemi logistici il materiale di Max non è arrivato a Baku prima delle Libere 1. E allora è stato costretto a usare quelle gialle di Perez. Per fortuna hanno lo stesso numero... La F1 è in Azerbaijan: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

