Il direttore esecutivo di Mercedes replica a Verstappen sulla polemica delle ali flessibili: "Ha detto che la discussione è un tentativo di provare a fermarli? Sì, come sempre. Come loro fano con noi".

Non si placano le discussioni nel paddock della Formula 1 circa le ali flessibili posteriori e così sarà per tutto il weekend di Baku e fino a quello in Francia. Il 15 giugno la FIA farà entrere in vigore le nuove verifiche tecniche che imporranno maggiori carichi proprio sulle ali posteriori. Intanto, con un chiaro riferimento alla Red Bull, in Azerbaijan la Mercedes minaccia di presentare un reclamo, contestando appunto la flessibilità delle ali della monoposto di Milton Keynes. Siamo di fronte a polemiche, accuse e possibili scenari nel quale la Red Bull ha ribadito più volte di essere legale. "Vogliono rallentarci", ha tuonato Max Verstappen, al quale ha replicato il direttore esecutivo di Mercedes, Toto Wolff: "Sì, come sempre. E come del resto loro con noi".