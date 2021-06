Red Bull una certezza, Mercedes a caccia del riscatto, Ferrari sempre più terza forza del Mondiale. Il 'menù' del sabato di Baku si preannuncia appetitoso, a partire dalla mattinata con le libere 3 (alle 11), per proseguire con le qualifiche, in programma alle 14: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La Ferrari a Baku per stupire ancora

A sorpresa nella mischia che conta si è inserita così la Ferrari, terza e quarta con Sainz davanti a Leclerc. Che la Rossa potesse essere agile nel tratto guidato dopo Monaco era facile immaginarselo, ma che non sfigurasse sui lunghi rettilinei di questa pista un po' meno. A macchine ferme in Ferrari erano convinti di dover tornare ad affrontare una realtà molto diversa rispetto a quella di Montecarlo, ma anche questo presente è positivo, e conferma già la Rossa almeno come terza forza. In attesa di interpretare meglio anche la McLaren ci ha pensato Giovinazzi a far splendere l'Alfa Romeo, rendendo l'antipasto del sabato ancora più suggestivo.