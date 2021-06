In Azerbaijan conferme sulla rinascita della Ferrari, che centra una favolosa pole con Leclerc e ottiene anche un buon 5° posto in griglia con Sainz. Il monegasco ha sfruttato la scia delle Mercedes e chiuso un giro straordinario che lo porta davanti a tutti al via del GP. Nel VIDEO tutti i dettagli dalla Sky Sport Tech Room. La gara di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

