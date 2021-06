Sainz 5° in griglia: "Peccato, andavo fortissimo"

Un po' di frustrazione al termine del Q3 nello sguardo di Carlos Sainz, che avrebbe voluto giocarsi le sue carte fino in fondo, costretto ad "accontentarsi" del 5° tempo sulla griglia di Baku dopo il "crash" di Yuki Tsunoda che ha trascinato a muro anche lo spagnolo, subito alle sue spalle, con conseguente bandiera rossa. Un risultato che fino a qualche tempo fa sarebbe stato considerato soddisfacente, ma non per questa Ferrari, capace di conquistare la pole con Charles Leclerc sul circuito cittadino azero. "Peccato, il giro stava andando bene - il rammarico del pilota iberico - non sapevo cosa fare per evitarlo e ho 'perso' la macchina, mi sono distratto. Purtroppo sono due gare che c'è qualcuno che sbatte davanti a me e non possiamo sfruttare il potenziale della macchina". Per un attimo, i tifosi ferraristi hanno sognato la doppietta in Azerbaijan. "Eravamo fortissimi, già dalla curva 2 - aggiunge Sainz - il passo era molto veloce. Le sensazioni sono comunque molte buone, ma non sono contento perché succede sempre qualcosa... A che punto sono della mia crescita? Datemi ancora un paio di gare per capire esattamente quando sia migliorato".