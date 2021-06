Per il pilota estone della Hitech Grand Prix arriva la prima vittoria in F2 nella seconda gara sprint in Azerbaijan. Sul podio anche Beckmann e Daruvala, quarto Viscaal. Tutto il weekend di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Juri Vips vince per la prima volta in Formula 2 e si aggiudica la seconda gara sprint dell’Azerbaijan, dopo una prova caratterizzata da ben 3 incidenti. L'opera di ripristino della pista, dopo le bandiere rosse esposte sul finire delle qualifiche di F1, fa slittare di circa mezz'ora la seconda gara sprint di giornata della Formula 2. Come sempre, per effetto del rovesciamento dell'ordine d'arrivo dei primi dieci in Gara 1 , la composizione della griglia di gara 2 è piuttosto rimescolata: così davanti partono Viscaal (Trident) e Beckmann (Charouz). mentre il leader del campionato Zhou (ottimo terzo in gara 1), si avvia solo dalla quarta fila, preceduto dall'arrembante Theo Pourchaire. La brutta uscita di scena in avvio di Gara 1, relega invece molto indietro Oscar Piastri, in penultima fila. Al via pattina un po' Viscaal, mentre Zhou forza di tanto il via e arriva in prima curva a ruote bloccate, toccando Ticktum (che scivola ultimo) e uscendo di pista. Fuori anche Zendeli e Boschung. Safety car.