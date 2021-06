È il giorno della sesta gara del Mondiale. Chance per la Ferrari con la seconda pole consecutiva di Leclerc. Sainz 5° in griglia con l'altra Rossa. Mercedes e Red Bull sempre in agguato. Il GP dell'Azerbaijan è oggi in diretta alle 14 su Sky Sport F1 (canale 207)

Sarà la Ferrari di un super Charles Leclerc a partire dalla pole position oggi alle 14 nel Gran Premio di F1 di Baku . Il monegasco, alla 9^ pole in carriera - seconda consecutiva dopo quella di Montecarlo - ha centrato il miglior tempo sul giro in 1:41.218, staccando di 232 millesimi il campione del mondo Lewis Hamilton . Alle loro spalle, l'attuale leader del Mondiale Max Verstappen con la Red Bull e Pierre Gasly sull'Alpha Tauri. Scatterà quinto invece sul circuito cittadino azero l'altro ferrarista, Carlos Sainz , a muro negli ultimi minuti del Q3 dopo un primo "crash" (nella stessa curva) del giapponese Yuki Tsunoda, con l'inevitabile bandiera rossa che ha sancito in anticipo la fine delle qualifiche.

Come seguire il GP dell'Azerbaijan su Skysport.it

Con Skysport.it, attraverso la cronaca live, vi raccontiamo il GP giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale. Al termine della gara i video dei momenti più importanti: sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai prima d'ora.