In casa Mercedes tiene banco il caso del telaio scambiato tra Hamilton e Bottas. Il britannico: "Non ho sentito differenze, ma è raro farlo su circuiti così diversi". Il finlandese: "Non so da cosa dipenda, ma sono molto più a mio agio sulla mia Mercedes".

Lewis Hamilton ha chiuso con il 3° tempo la giornata di libere sul Paul Ricard, dietro alla Red Bull di Verstappen e al compagno di squadra Bottas. Al sette volte campione del mondo è stato chiesto del telaio, scambiato proprio con il finlandese: "Non ho sentito differenze, perchè la pista ha caratteristiche molto diverse - ha spiegato Hamilton -. E' raro riuscire a sentirle. Le condizioni sono differenti rispetto a Monaco e Baku, ma vedo che tutti faticano. non so se le difficoltà riscontrate fino ad ora dipendano dal nuovo asfalto, dalla temperatura della pista o dalla pressione delle gomme. È stata adottata una pressione delle gomme davvero alta, forse come mai in passato, e tutti hanno difficoltà a trovare grip. I tempi, però, non sono così terribili. E' comunque una faticaccia".