Charles Leclerc analizza il quinto tempo ottenuto nel venerdì di libere a Le Castellet: "Non male, nelle seconde libere ho avuto sensazioni migliori sulla macchina. Qui i risultati sono più in linea con le aspettative". Il GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno: il GP scatta alle 15

"Diciamo che qui a Le Castellet i risultati sono in linea con quanto ci aspettavamo, mentre a Baku e Monaco siamo andati molto meglio delle aspettative". Così Charles Leclerc, quinto tempo con la sua Ferrari nelle seconde libere del GP di Francia. "Queste posizioni sono più in linea con quanto ci aspettiamo - ha detto il monegasco -. Il quinto posto nelle libere 2 non è stato male, abbiamo tanto lavoro da fare per sabato, ma nelle FP2 ho avuto sensazioni migliori per la macchina".