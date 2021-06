Carlos Sainz ha chiuso con l'ottavo tempo la prima giornata di libere a Le Castellet: "Sensazioni discrete e siamo contenti, ma in questo circuito così diverso da Monaco e Baku siamo tornati alla realtà. Le gomme medie proprio non vanno e non capiamo il perché". Il GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno: il GP scatta alle 15

Carlos Sainz ha chiuso all'ottavo posto le libere del GP di Francia. La Ferrari è tornata a lottare a centro gruppo dopo le due straordiarie pole di Monaco e Baku: "Le sensazioni sono discrete, in questo tracciato le caratteristiche sono molto diverse rispetto agli ultimi due su cui abbiamo corsi. Siamo contenti, anche se siamo tornati alla realtà. Le medie non sono state gomme buone per noi, siamo andati meglio con le soft e le hard. Le medie non vanno proprio, non capiamo il perchè".