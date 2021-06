Il programma del GP Francia: gara alle 15 su Sky

Dopo i circuiti cittadini di Monaco e Baku, la Formula 1 torna su una pista tradizionale: dal 18 al 20 giugno si corre al Paul Ricard di Le Castellet. Il GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La gara è in programma domenica alle 15. Nessuna sovrapposizione con la gara di MotoGP in Germania, che scatta alle 14 (live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno)

L'Alpine punta su Alonso per il GP di "casa"

C’è voglia di miglioramento anche per la scuderia di casa, l'Alpine, che con l'ex ferrarista Fernando Alonso promette spettacolo: "Mi è sempre piaciuto correre in Francia. Ho avuto dei buoni risultati in Formula 1 e in altre categorie di motorsport, ma il 'Paul Ricard' è in realtà una pista che non conosco molto bene, perché qui ho gareggiato solo una volta con le monoposto - afferma lo spagnolo, tornato quest'anno in F1 -. Il tracciato è stato riasfaltato con alcune piccole modifiche per aiutare a migliorare le corse, quindi lo valuteremo da venerdì. Il circuito - spiega ancora Alonso - ha alcuni tratti ad alta velocità e la curva 10 sarà divertente con queste macchine. Sarà diverso da quello che abbiamo sperimentato a Monaco e a Baku. Speriamo di poter mettere in pista un bello spettacolo per i fan".