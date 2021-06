Charles Leclerc applaude il compagno Carlos Sainz, che lo ha preceduto nelle qualifiche di Le Castellet: "E' stato più bravo di me in queste condizioni, ho faticato a guidare. Mi aspettavo di più dopo il venerdì, ma non è stata una giornata negativa per la Ferrari. In gara puntiamo a guadagnare posizioni". Tutto il weekend in Francia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Mi aspettavo di più dopo il venerdì"

Sainz: "In gara sarà lotta con Gasly e McLaren"

"Alla fine del giro in Q3 ero abbastanza contento nonostante la posizione, perché so di aver messo tutto quello che avevo in quel giro - ha spiegato Leclerc a Sky Sport -. Ho fatto veramente fatica a guidare con questo sottosterzo che avevamo. Carlos ha fatto un grandissimo lavoro guidando molto meglio di me in quelle condizioni lì. Alla fine non è un giorno negativo per il team. Quinto e settimo non è malissimo, siamo in lotta con quelli con cui lottiamo veramente, cioè le McLaren. Ma dopo ieri mi aspettavo di più oggi”.