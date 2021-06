Carlos Sainz soddisfatto dopo essersi qualificato come 'primo degli altri' con il 5° posto a Le Castellet: "La nostra gara sarà con Gasly e le McLaren. Le Alpha Tauri vanno forte, sono una 'Red Bull B'. Il nostro passo gara era buono, se davanti succederà qualcosa cercherò di inserirmi come sempre". Tutto il weekend in Francia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Lontani dai primi quattro, ma passo gara buono"

il compagno

Leclerc: "Bravo Carlos, io mi aspettavo di più"

"Se abbiamo fatto passi avanti nelle curve veloci? Stiamo lavorando su questo aspetto, ma non succede da una gara all’altra - ha detto Sainz a Sky Sport -. In ogni gara proviamo una cosa diversa per crescere nella direzione giusta, a volte sbaglieremo e andremo indietro, in altre troveremo dei miglioramenti. Ieri il passo di gara non era male, anzi era abbastanza buono. Certo, è lontano dai primi quattro, ma questo non era un problema“.