Giornata in chiaroscuro per Mick Schumacher, che a Le Castellet conquista per la prima volta in carriera il Q2 nelle qualifiche grazie al 14° crono. A fine sessione, però, il tedesco perde il controllo della sua monoposto in Curva 7 e finisce contro le barriere, provocando la bandiera rossa e la sospensione del Q1: vettura danneggiata e niente Q2, che la Haas mancava da 12 gare (Portogallo 2020)

GP FRANCIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE