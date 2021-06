Con la quinta pole della carriera, Max Verstappen scatterà davanti a tutti nel GP di Francia: "E' stato un weekend positivo, ma la gara è domenica: dobbiamo portare a casa i 25 punti persi a Baku". Tutto il weekend in Francia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Weekend molto positivo, è stata una grande giornata"

"Finora è stato un weekend altamente positivo in una pista nella quale in passato abbiamo avuto tante difficoltà - ha spiegato l'olandese -. Nelle FP2 abbiamo dato una svolta, abbiamo migliorato ancora oggi e fare la pole position è davvero bello. I punti non si assegnano oggi, ma è stata una grande giornata. Dobbiamo chiudere l’opera domani, cercando di portare a casa 25 punti: quelli persi a Baku. Ma questa prestazione è molto promettente, speriamo di continuare così. Gara? Sono fiducioso, la macchina è andata bene nelle FP2, quindi non vediamo l’ora"