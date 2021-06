In un sabato in Francia dove Charles ha faticato con la Ferrari (7° in qualifica) a risollevare il morale dei Leclerc c'ha pensato il fratello minore Arthur che ha vinto Gara-2 di Formula 3. Tra i due un forte abbraccio prima della festa sul podio. Tutto il weekend di Le Castellet è in diretta su Sky Sport F1 (canale 209) FORMULA 3, I RISULTATI DI GARA-1 IN FRANCIA Condividi:

Per un Leclerc non soddisfatto per il suo sabato francese, ce n'è un altro che addirittura trionfa. Ed è andata così per Arthur Leclerc, cha ha fatto sua Gara-2 di Formula 3 sul circuito di Le Castellet. Per il monegasco un successo netto dopo essere scattato dalla pole e l'abbraccio finale da parte del fratello Charles prima di salire sul podio. A complimentarsi con lui anche Mattia Binotto, team prinicpal della Ferrari.

La partenza Inversione dei primi dodici al traguardo in gara 1 e griglia di gara 2 completamente rimescolata. Dalla prima piazzola parte sorprendentemente Arthur Leclerc che, pur essendosi avviato 30°. in gara 1 è risalito prepotentemente fino al dodicesimo posto. I due leader del campionato, Hauger e Martins sono rispettivamente in seconda e sesta fila dello schieramento. La fuga delle Prema Al via stalla Crawford, Hauger lo evita con un brusco movimento e grandissimi riflessi. Vanno via le tre Prema in parata: Leclerc, Caldwell e Hauger. Alla seconda tornata si ferma Collet, problemi al motore. In poco più di sei giri le tre Prema fanno il vuoto alle loro spalle, dietro lottano Doohan e Martins. Nel corso dell'ottavo giro Hauger rompe gli indugi e sale in seconda piazza. Nella seconda parte della corsa Leclerc e Hauger lottano per il giro veloce.