" Non penso abbia sbagliato strategia , non pensavamo ci facessero l'undercut". Così Lewis Hamilton al termine del GP di Francia , chiuso al 2° posto dal britannico dopo l'unica sosta imposta dal box Mercedes . "Hanno compensato l'errore di Max al via, senza di quello sarebbero andati via - ha spiegato Hamilton a Sky Sport -. Ho cercato di attaccarlo ma avevo finito le gomme, era impossibile difendermi da Max . Non avevo più gomme. Dobbiamo lavorare per non perdere più così tanto in rettilineo, tra potenza e ala dobbiamo analizzare perchè Red Bull ora è più veloce" .

"Congratulazioni a Max, ha fatto un grande lavoro oggi - ha detto Hamilton a fine gara -. Avevano una macchina migliore per tutto il weekend, sono contento della gara di oggi visti i weekend difficili da cui arrivavamo. Non abbiamo vinto, ero in testa ma alla fine non avevo più gomme. Purtroppo ho perso la posizione, ma è stata comunque una bella gara. Sicuramente dobbiamo trovare un po’ di velocità. La maggior parte del tempo la perdiamo in rettilineo, come oggi. Dobbiamo cercare di trovare il motivo. Abbiamo avuto un buon pacchetto, non so come abbiamo perso la posizione. L'undercut è stato molto forte. Trovarmelo davanti è stato sorprendente anche perché avevo una gomma anteriore ancora buona. La seconda sosta di Max? L’unica soluzione per noi era stare fuori e provarci, altrimenti non sarei mai riuscito a riprenderlo. Quando mi ha ripreso era impossibile tenerlo dietro”.