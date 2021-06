Charles Leclerc ha chiuso al 16° posto il GP di Francia : per il monegasco è la peggior prestazione in pista da quando è arrivato in Ferrari . Leclerc ha dovuto subire anche il doppiaggio, dopo essere scattato dalla settima casella in griglia.

"Giornata molto difficile, dobbiamo capire perché siamo lontani in gara"

Le parole

Binotto: "Una batosta che non ci aspettavamo"

"Oggi è stato molto difficile – ha detto Leclerc a Sky Sport – tocca a noi analizzare bene e capire perché fossimo così lontani in gara. Sia Carlos che io abbiamo fatto tantissima fatica. Con me abbiamo provato un ultimo pit-stop alla fine, ripartendo con le medie per fare qualcosa di diverso, e anche con i settaggi sul volante, con la guida. Io ho provato di tutto, però alla fine mangiamo queste gomme troppo velocemente e dobbiamo capire perché. Migliorare il passo gara? A breve termine non credo perché è un problema abbastanza grosso, soprattutto qui. Abbiamo fatto tantissima fatica. Risolverlo ci prenderà del tempo. Siamo ancora in tempo per fare bene per l’anno prossimo, ma dobbiamo veramente capire cosa ci sta rallentando”.