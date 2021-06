In un circuito che nel 2018 e nel 2019 aveva visto un dominio Mercedes, Max Verstappen ha conquistato il primo hat-trick della carriera: la Red Bull vince la terza gara consecutiva per la prima volta nell'era Power Unit. Per l'Olanda è il 50° podio della storia, tutti firmati dalla famiglia Verstappen. Si torna in pista già venerdì in Austria, tutto in diretta su Sky Sport F1

Al di là di quanto visto in pista, e cioè un Verstappen che prima salta Hamilton al pit-stop e poi lo sorpassa in pista per andare a vincere in un circuito in cui nel 2018 e 2019 avevamo visto uno schiacciante dominio Mercedes, anche i numeri dicono che una Red Bull così in palla non si vedeva da un bel po’ di tempo, anzi, non si era mai vista nell’era Power Unit. Per la prima volta dal 2013 infatti sono in grado di inanellare 3 vittorie consecutive dopo i successi di Verstappen a Monaco e Perez a Baku, ed allo stesso tempo danno alla Mercedes il dispiacere di registrare per la terza volta tre gare senza vittorie nello stesso intervallo temporale dopo Australia, Bahrain e Cina nel 2018 e Belgio, Italia e Singapore nel 2019.

È utile anche tenere conto del duello diretto Hamilton-Verstappen: per la 20^ volta sono finiti in prima e seconda posizione. In 16 occasioni Hamilton è stato il vincitore, in 4 lo è stato Max. Ma due di queste 4 si sono verificate quest’anno… La vittoria non è l’unico indice di buone performance per la Red Bull: il terzo posto ha permesso a Sergio Perez di salire sul podio in gare consecutive per la prima volta in una carriera che conta ben 198 GP.