Grande pericolo verso la fine della seconda sessione di libere del GP di Stiria: Valtteri Bottas, appena uscito dal suo box, perde il controllo della Mercedes e va in testacoda in pit-lane, a pochi metri dai meccanici della McLaren. Il finlandese sarà ascoltato dai commissari per valutare eventuali sanzioni. Tutto il weekend in Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

