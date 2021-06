Si torna in pista al Red Bull Ring per la terza e ultima sessione di prove libere. Ieri dominio Verstappen, ma tutti molto vicini per un sabato di qualifica che si preannuncia tiratissimo. Per la pole si tornerà a girare alle 15. Tutto il weekend del GP di Stiria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - LA MOTOGP IN OLANDA: GLI AGGIORNAMENTI