Charles Leclerc analizza la giornata di libere allo Spielberg, con la Ferrari buona sul passo gara e più in difficoltà nel giro veloce: "E' il contrario di quanto accade di solito. Siamo stati competitivi con più carburante. Dobbiamo lavorare in vista delle qualifiche per essere veloci anche sul giro secco". Tutto il weekend in Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

