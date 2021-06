Una Ferrari che ha 'studiato' soluzioni e assetti in vista della gara di domenica. Così Carlos Sainz, 11° dopo le libere allo Spielberg: "Non abbiamo cercato il tempo, ma abbiamo lavorato sulla comprensione della vettura. E' stata una giornata impegnativa". Tutto il weekend in Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Carlos Sainz spiega il venerdì della Ferrari, chiuso con un 11° posto nella giornata di libere, ma con tanti dati utili soprattutto in vista della gara di domenica al Red Bull Ring. "È stato un venerdì impegnativo - ha spiegato Sainz -. Lo dico non perché sono arrivato 11° in entrambe le sessioni, ma perché in generale si perde un po’ di concentrazione sulle prestazioni. Non abbiamo cercato il tempo sul giro ma abbiamo tentato di concentrarci di più sulla comprensione generale della vettura, anche perché questo non è un assetto ideale per la qualifica, dove cercheremo di mettere comunque insieme il giro".