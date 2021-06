Hamilton mai in gara in Stiria, dove Verstappen ha dominato e allungato in classifica. E c'è un dato che evidenzia, nonostante il doppio podio, il momento di difficoltà della Mercedes: per la prima volta nell’era Power Unit (146 gare), il team di Brackley manca la vittoria in 4 gare consecutive. La F1 torna domenica prossima al Red Bull Ring con il GP d'Austria: diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Parlare di crisi quando si centra un doppio podio, può suonare piuttosto strano. Non è così, però, se il team a cui si fa riferimento è la Mercedes. Non c'è stata storia in Austria, dove il GP di Stiria è stato stravinto da Verstappen e dalla Red Bull davanti a un Hamilton mai in gara e a un Bottas impegnato a conservare senza mai osare. Ci sono poi dati e numeri che mettono in evidenza il momento di difficoltà di una Mercedes che, forse, sta per chiudere il ciclo dominante degli ultimi anni.