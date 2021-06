Gran Premio d'Austria e di Stiria; Zeltweg, Osterreichring, A1-Ring, Red Bull Ring. Di chi sono i record? Cerchiamo di fare ordine in una storia un po' confusa. Oggi la gara in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

È difficile fare ordine nella storia del GP d’Austria. Anzi no, quest’anno il primo dei due è quello di Stiria, a differenza dell’anno scorso, che si presentavano invertiti.

Come inizio non c’è male, ma andando indietro nel tempo, la storia del GP disputato a Spielberg è un dedalo di nomi diversi, che in molti casi fanno riferimento alla stessa cosa, oppure no. Pronti? Andiamo!



Cominciamo dal nome: Zeltweg. Negli anni ’70 e ’80 questo era il sinonimo dell’Osterreichring, circuito situato appunto vicino all’omonima cittadina, ma già qui cominciamo male. Eh già, perché la F.1 corse a Zeltweg, nell’aeroporto Hinterstoisser, nel 1964, poi si costruì l’impianto permanente, poco distante, quindi l’Osterreichring era conosciuto come circuito di Zeltweg…anche se era situato nel comune di Spielberg bei Knittelfeld!



Facile no? Non proprio, ma comunque il GP singolo del 1964 può essere felicemente dimenticato, lasciando all’Osterreichring il nome di Zeltweg. Certo, fino al 1996, quando fu ridotto e, ahinoi, rinominato.



Diversamente da Silverstone o Spa, che nonostante i rimodellamenti, riduzioni, ampliamenti, hanno sempre conservato il loro nome, qui si è pensato (male?) di rinominare l’impianto: A1-Ring. Si ringrazia lo sponsor che finanziò i lavori.

Dilemma: i record del circuito si perpetuano dall’Osterreichring all’A1-Ring o no? Mistero: ognuno fa come gli pare. E lo stesso accade per il passaggio (solo nominale) da A1-Ring a Red Bull Ring, per l’edizione del 2014.



Perlomeno, se tra Osterreichring e A1-Ring c’era una sostanziale differenza di layout, tra A1-Ring e Red Bull Ring non c’è un centimetro di differenza. E la confusione aumenta. Come se non bastasse, nel 2020 a questa travagliata storia di nomi si aggiunge il nome del GP. Oltre all’Austria, c’è la Stiria. Che si fa? Record separati? Uniti?



Cerchiamo di semplificare le cose: il GP d’Austria, indipendentemente dalla sua sede, ha un suo palmares, il circuito di Spielberg, nelle sue tre diverse denominazioni, ne ha un altro. A volte si sovrappongono, altre no. Alla fine di questo excursus storico, una premessa che è più lunga del contenuto purtroppo, tiriamo le somme.



Nelle 33 edizioni del GP d’Austria, il plurivittorioso è Alain Prost, con 3 successi (1983, 1985, 1986) seguito da ben 7 piloti a quota 2. Tra questi: Verstappen e Bottas, che lo possono eguagliare quest’anno.