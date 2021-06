Sentimenti contrastanti per Charles Leclerc al termine del GP di Stiria, chiuso 7° dopo una grande rimonta necessaria dopo l'incidente al via con Gasly: "Forse una delle migliori gare della carriera, avrei voluto lottare per il vertice. Avevamo una grande macchina, peccato per il guaio al primo giro". Il Mondiale torna la prossima settimana con il secondo round consecutivo in Austria GP STIRIA, GLI HIGHLIGHTS Condividi:

Una gara pazza per Charles Leclerc in Austria: dopo un contatto iniziale con Gasly, il monegasco è precipitato all'ultimo posto. Da quel momento, il ferrarista ha rimontato chiudendo in settima piazza.

"Peccato per l'incidente, è stata una bella prestazione" "E' stata un'altra Ferrari rispetto alla Francia, peccato per il primo giro - ha detto a Sky Sport -. Forse una delle mie migliori gare in carriera. Avevamo una grande macchina, è stata una giornata positiva. Peccato per il guaio al via, che ha complicato tutto. La prestazione è stata bella, escludendo l'incidente abbiamo fatto il massimo. Ho potuto fare sorpassi aggressivi, ma sono andati bene grazie alla velocità, il passo è stato buono e abbiamo avuto poco degrado delle gomme. Il team ha fatto un grande lavoro dietro le quinte, il risultato è positivo e la squadra sta lavorando. E' andata anche meglio del previsto, analizzeremo il tutto per riprodurlo anche in futuro".