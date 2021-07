Al Red Bull Ring l’attesa è tutta per l’entusiasmo dirompente della marea arancione dei tifosi di Max Verstappen. I pochi che avevano ancora qualche dubbio se presenziare alla seconda gara qui se lo saranno tolto dopo la vittoria schiacciante del pilota Red Bull di domenica scorsa. Ma gli avversari non staranno a guardare. Tutto il weekend del GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La carica dei centomila. Per la prima volta dal 2019 le tribune di un circuito potranno tornare a riempirsi totalmente e al Red Bull Ring l’attesa è tutta per l’entusiasmo dirompente della marea arancione e i tifosi di Max Verstappen. I pochi che avevano ancora qualche dubbio se presenziare alla seconda gara qui se lo saranno tolto dopo la vittoria schiacciante del pilota Red Bull di domenica scorsa, che ha dato proprio la sensazione che in quest’era targata Mercedes qualcosa stia davvero cambiando.



L’unica tirata d’orecchie in una giornata perfetta è arrivata solo per l’esultanza dopo aver passato il traguardo, giudicata poco sicura. Ma tornando sull’argomento Verstappen è riuscito persino a scherzarci su senza voler per questo sminuire le importanti indicazioni del direttore di corsa Masi.



Maturo, sereno e consapevole della grande occasione che la Red Bull e questa stagione gli hanno messo sul piatto, il pilota olandese non vuole però deconcentrarsi guardando troppo lontano e preferisce focalizzarsi sul presente e la prossima sfida.

La pista rimane la stessa, quindi anche la sicurezza di ritrovare a distanza di pochi giorni una macchina che da guidare è stata un piacere. Ma Verstappen sa che anche gli avversari saranno affamati e meglio preparati. Più razionale e persino più veloce, ma meno falloso. Chi lo conosce bene e ha lavorato ha stretto contatto con lui lo vede così ora, al top e al volante di una macchina praticamente perfetta.