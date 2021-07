La partita degli Europei tra Germania e Inghilterra non è finita. Nel box del team britannico Aston Martin, "scherzetto" per il pilota tedesco Vettel che, dopo l'eliminazione della sua Nazionale, ha dovuto anche sventolare la bandiera inglese. Tutto il weekend del GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

