Hamilton: "La Red Bull tirerà qualcosa fuori"

Hamilton è stato il migliore nelle Libere 2 del venerdì in Austria. Tuttavia, questo risultato non lascia il pilota britannico tranquillo: "La Red Bull ha qualcosa in tasca che tirerà fuori, questo è sicuro. Secondo me hanno ancora due decimi di vantaggio, è impressionante vedere come riescono a migliorare".

In Austria si rivedono le Mercedes. E si rivede soprattutto il campione del mondo in carica: Hamilton è il migliore nelle prove libere 2 con 1:04.523. Lewis chiude con un vantaggio di quasi due decimi sul compagno di box Bottas. Un risultato che comunque non lascia tranquillo il pilota britannico, come spiega al termine del venerdì: "La Red Bull ha qualcosa in tasca che tirerà fuori, questo è sicuro. Secondo me hanno ancora due decimi di vantaggio. Mi aspetto che sfruttino meglio il motore, usando la loro mappatura, è impressionante vedere come riescono a migliorare. In queste prove libere anche noi abbiamo mostrato dei progressi, sono piccoli passi avanti, anche se non sono ancora sufficienti per recuperare questi due decimi di differenza. Comunque sul giro secco sono andato abbastanza bene".