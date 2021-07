Mercedes scese in pista con configurazioni diverse nella prima sessione di prove libere del GP d'Austria. Per Hamilton una soluzione di ala posteriore a mono pilone (come lo scorso anno), mentre per Bottas doppio pilone così come nel precedente GP. Tutto il weekend del Red Bull Ring è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

