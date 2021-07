Sainz: "In questo GP saremo un pochino indietro"

Sainz è stato il miglior ferrarista nel venerdì del GP Austria: ha chiuso le Libere 2 al 13° posto, mentre Leclerc ha chiuso la giornata 16°. "Il mio quadro è abbastanza simile a Charles – spiega lo spagnolo –. In questo GP saremo un pochino indietro per una questione statistica: su questa pista l’80% del giro si fa in pieno acceleratore, mentre noi siamo forti sulle curve". Tutto il weekend del Red Bull Ring è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il disegno del Red Bull Ring e le poche gocce di pioggia cadute a Spielberg non hanno aiutato le Ferrari nel venerdì di prove. Sainz ha chiuso le Libere 2 al 13° posto con 1:05.620, con un distacco di oltre un secondo dal pilota più veloce della giornata (+1.097 da Lewis Hamilton). Carlos, tuttavia, è riuscito a fare meglio del compagno di box Leclerc, che ha chiuso al 16° posto: "Il mio quadro è abbastanza simile a Charles – spiega lo spagnolo –. In qualifica dovremo spingere tanto in piena velocità, mentre noi siamo forti sulle curve, quindi in questo GP saremo un pochino indietro per una questione statistica: su questa pista l’80% del giro si fa in pieno acceleratore".