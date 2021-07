Stringere i denti, migliorare il più possibile e guardare con ottimismo al 2022 che porterà un grande cambiamento in Formula 1. E' un po' questo il senso del lavoro che in Ferrari (come negli altri team) è già in atto in vista della prossima stagione. Charles Leclerc, che di questa rivoluzione sarà protagonista in pista, ha rivelato di aver sostenuto il primo test al simulatore con la Ferrari del prossimo Mondiale: "La prima impressione è che siamo davanti a un cambiamento molto grande, ma siamo solo all'inizio". Leclerc, inoltre, ha ammesso che ci sono dei problemi di visibilità sulle monoposto attuali, "...ma non deve essere una scusa per quello che è successo con Gasly (contatto, ndr)" al via del GP di Stiria.