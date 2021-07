Sky Sport Tech: i messaggi sul volante di Sainz

Matteo Bobbi analizza i messaggi sul volante di Sainz durante una prova di partenza. Dopo aver inserito la prima marcia, il pilota inizia una serie di procedure. Cambia un settaggio con la mano, sul volante appare la scritta "TRQ 2", dove "TRQ" sta per "torque": il pilota entra in una modalità di coppia differente per la partenza. Subito dopo modifica nuovamente il parametro (come si nota dal display), passando in "mode race", ovvero la modalità che imposta il motore per la gara

