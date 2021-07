Nel sabato del Red Bull Ring, in attesa della nona qualifica della stagione, arriva la notizia dell'ufficialità del prolungamento dell'accordo tra Lewis Hamilton e la Mercedes: insieme per altri due anni. Ora si attende anche una decisa reazione in pista per evitare la fuga di Verstappen in campionato, mentre è da definire ancora il futuro di Toto Wolff. Tutto il weekend del GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Deciso il futuro di Lewis Hamilton: è ufficiale il suo rinnovo con la Mercedes per altri due anni. L'attuale campione in carica della F1 e il team di Brackley, dunque, ancora assieme fino al Mondiale 2023. Una notizia in generale non proprio inattesa, ma arrivata un po' a sorpresa nel sabato di Spielberg, dove è in palio la nona pole position della stagione. Una mossa della Mercedes per ricompattare le fila in un momento complicato, dove la Red Bull è davanti nelle due classifiche e il pilota britannico sta faticando a tenere il ritmo di Max Verstappen. Ma insomma, la storia tra Lewis e la Mercedes continua e la sida agli avversari è stata così rilanciata. "Lui resta", il messaggio social con cui la scuderia tedesca ha dato il primo annuncio. Sembra destinata invece a finire l'avventura di Valtteri Bottas (in arrivo Russell), mentre è ancora da definire il futuro del team principal Toto Wolff.