A Spielberg la W12 è tornata a impressionare, con Hamilton e Bottas davanti a tutti. Verstappen chiude le Libere 2 in terza posizione. Ma in Mercedes c’è la consapevolezza che la Red Bull sta lavorando con la calma dei più forti, tenendosi anche qualcosa da parte da mostrare solo quando conterà di più. Sabato 3 luglio la F1 torna in pista, si parte alle 12 con la terza sessione di prove in diretta su Sky Sport F1. Qualifiche in programma alle 15

Per ora è un pareggio, con il risultato fermo sull’uno a uno. Le prime libere a Max Verstappen, le seconde a Lewis Hamilton: è sembrato l’antipasto di una sfida che questo secondo fine settimana qui potrà essere più equilibrata e accesa di qualche giorno fa.

Rigenerata da temperature più fresche e una leggera pioggerellina, addirittura 15 gradi meno d’asfalto, la W12 è tornata brillante permettendo a Hamilton ma anche a Bottas di issarsi in cima alla lista dei tempi nel pomeriggio, lasciando Verstappen terzo a due decimi. La freccia nera ha impressionato nel giro secco e non ha affatto deluso anche nel passo, ma in Mercedes c’è la consapevolezza che gli avversari stanno lavorando con la calma dei più forti tenendosi anche qualcosa nel taschino da mostrare solo quando conterà di più.

Il favorito resta infatti lui, Max Verstappen, per mezzo e condizione. Dopo anni nel ruolo di cacciatore ora si trova alla grande nei panni di quello della lepre anche per la sua razionalità. E il leader della classifica crede che a far la differenza sarà la gestione della gomma. Se la Mercedes ha dimostrato di aver tirato fuori gli artigli, guardando i tempi non sembrerebbe invece per la Ferrari, ma la classifica è un po’ bugiarda: 13° Sainz e 16° Leclerc, entrambi i ferraristi non sono riusciti a fare il giro con la rossa causa pioggia dopo aver chiuso invece dietro a Verstappen nelle Libere 1. Ora bisognerà prendere decisioni importanti su assetto e strategie, per non sprecare nessun’altra occasione.