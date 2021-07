Meno male che c'è Valsecchi: a poche ore dal GP d'Austria problemi al paddock per Lando Norris, che perde un auricolare. Ma grazie al nostro "Vals" arriva il lieto fine: Davide entra in azione e ritrova l'oggetto smarrito, riconsegnandolo in griglia al pilota della McLaren

GP AUSTRIA LIVE