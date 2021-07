Dopo la seconda gara consecutiva vinta al Red Bull Ring, il pilota olandese è diventato il più giovane della storia a centrare un Grande Slam: pole, vittoria, giro veloce e sempre in testa al GP. Ma non sono le uniche statistiche che spiegano l'attuale dominio di super Max. Il Mondiale torna il 18 luglio a Silverstone: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Una vittoria schiacciante, come schiaccianti sono i numeri del dominio di Max Verstappen sul Mondiale 2021. Dopo la seconda gara consecutiva vinta sul circuito di casa del Red Bull Ring, il pilota olandese è diventato il più giovane della storia a centrare un Grande Slam: pole position, vittoria, giro veloce e sempre in testa al GP. Ma non sono le uniche statistiche che spiegano l'andamento di questa stagione.