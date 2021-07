Nel giovedì che apre ufficialmente il GP di Silverstone, arriva la notizia della positività di tre membri del team McLaren. Tra questi l'amministratore delegato Zak Brown. La Formula 1 è in Gran Bretagna: sabato debutta la qualifica Sprint alle 17.30, GP alle 16: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Una brutta notizia per la McLaren nel giovedì che apre il GP di casa in Gran Bretagna . Lo stesso team ha infatti reso noto attraverso un comunicato ufficiale la positività di 3 suoi membri al Covid-19 . Tra questi anche l'amministratore delegato Zak Brown.

Il comunicato McLaren

"McLaren Racing ha conferma che 3 suoi membri, incluso l'amministratore delegato Zak Brown, sono risultati positivi al Covid-19 durante il rigoroso programma di test del team prima del Gran Premio di Gran Bretagna. Nessuno dei nostri piloti è stato a contatto con i contagiati. I 3 i casi non hanno connessione tra loro e sono attualmente in isolamento come imposto dalle linee guida del governo locale. Le operazioni e il weekend del team al Gran Premio di Gran Bretagna non subiranno modifiche", recita il comunicato.