La forma di Max contro il palmares di Lewis. Sta diventando il tema dominante di questo campionato: una Mercedes, e soprattutto il campione in carica, forte di un malloppo di record sui vari circuiti, che si deve scontrare con lo stato di forma dell'olandese e della Red Bull. La Formula 1 a Silverstone: sabato debutta la qualifica Sprint alle 17.30, GP alle 16: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Max Verstappen sta vivendo il momento migliore della sua carriera, qualcosa di inedito per un qualsiasi pilota che non abbia guidato una Mercedes nell’era Power Unit; 3 vittorie dalla pole consecutive per la prima volta in carriera, ma non solo: dal 52° giro del GP di Francia in testa c’è stato solo lui, per una sequenza di 144 giri, ironicamente uguale alla migliore striscia del suo rivale attuale, Hamilton (Spagna e Monaco 2019). Non è un record assoluto, ma è significativo circa il dominio del pilota Red Bull.



Tutto questo va a discapito della Mercedes, abituata a sequenza lunghissime di vittorie, pole o quant’altro che li veda in prima posizione. Al momento il team campione del mondo sta vivendo il suo massimo digiuno di vittorie (5) e doppiette (13) dell’era Power Unit e il digiuno record di pole è dietro l’angolo: ora sono a 5, il loro peggior periodo è di 7 (Ungheria-Messico 2019).



Questo è il quadro, che va a scontrarsi con un circuito in cui Hamilton finora si è dimostrato una roccia; anzi di più, visto che l’anno scorso ha vinto pure su tre ruote…

Lewis è il recordman assoluto del GP di Gran Bretagna, con 7 successi (5 Jim Clark e Alain Prost), 10 podi (7 Prost, Schumacher, Raikkonen), 7 pole (5 Clark), ed un ruolino di marcia recente che lo ha visto solo primo (6 volte) o secondo (nel 2018 e nel GP Anniversario 2020) nei suoi GP di Silverstone dell’era Power Unit (dal 2014 in poi: 8 GP).



Simile il rendimento in qualifica: solo in pole (4 volte consecutive dal 2015 al 2018 e 2020) o secondo in griglia (2019 e l’anno scorso nel GP Anniversario) nei suoi ultimi 7 GP a Silverstone (dal 2015).



Inutile dire che i record di Mercedes qui vanno di pari passo, anzi aggiungiamo pure la ciliegina sulla torta: il team tedesco ha registrato la pole qui negli ultimi 8 anni, sequenza record di tutti i tempi per un GP. Se si considera il circuito, Silverstone, le pole consecutive sono 9, ed anche questa è una sequenza record assoluta per un circuito (il GP Anniversario del 2020 rischia di confondere le idee…).



Ecco serviti quindi tutti gli ingredienti statistici per uno scontro al vertice: a Max il compito di abbattere qualcuno dei record Mercedes, ad Hamilton (e Bottas) il dovere di difenderli.