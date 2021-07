Verstappen in pista nella pazzesca sfida con mezzi di trasporto che hanno fatto la storia in Inghilterra (e non solo). Da alcune utilitarie ai mitici Double-decker (bus a due piani) e Black-cabs (taxi). Poi dal cielo arriva lo Spitfire... E' il weekend del GP della Gran Bretagna: venerdì qualifica alle 19, sabato qualifica Sprint alle 17.30, domenica gara alle 17. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



GUIDA TV - PRESENTAZIONE DEL CONCEPT 2022 - VIDEO