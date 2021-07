Con l'entusiasmo di un bambino, Hamilton ha portato di nuovo la Mercedes davanti a tutti: non vale però come pole nello storico venerdì di Silverstone. Verstappen è stato battuto, ma promette battaglia. Leclerc, quarto e primo degli 'umani' con la sua Ferrari. Oggi alle 17.30 la grande novità della Sprint Qualifying. Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Trentasei anni e l’entusiasmo di un bambino. Lewis Hamilton ha festeggiato giustamente così per quella che sarebbe stata la sua 101^ pole position, l’ottava qui a Silverstone, ma che purtroppo rimarrà solo il giro più veloce della prima qualifica corsa di venerdì. E’ l’unica nota stonata di una giornata storica, che anticipa la grande novità della qualifica sprint di 100 chilometri che assegnerà anche a livello statistico la pole, insieme a 3 punti che a questo punto sembrano preziosissimi per il Mondiale.

Il sette volte campione del mondo ha riportato la Mercedes davanti a tutti dopo sei gare – l’ultima volta era stata Barcellona – spinto dall’urlo dei 90 mila sugli spalti di Silverstone. Mentre il grande favorito Max Verstappen è rimasto a bocca asciutta a 75 millesimi, ma comunque in prima fila. Mesi fa un risultato del genere qui non avrebbe sorpreso, nel presente targato Red Bull per Hamilton e la Mercedes è invece una grande conquista, e può aprire la porta alla vera pole e a uno scenario da battaglia infuocata domenica.

Dietro ai due extraterrestri e alla seconda freccia nera di Bottas il primo degli umani è Charles Leclerc. Una seconda fila sorprendente visto il palcoscenico, davanti all’altra Red Bull e alle due McLaren, ma che in Ferrari vogliono considerare solo un buon punto di partenza. Scelta e gestione gomme sia della qualifica sprint che della gara domenica sono infatti ancora un grande punto di domanda per tutti.