Un sabato storico in F1: alle 17.30 la prima qualifica Sprint che determinerà la griglia di partenza di domani del GP della Gran Bretagna. E' l'esperimento che Liberty Media riproporrà anche a Monza e in un'altra tappa del Mondiale. Ma dalle 13 si va in pista per una seconda sessione di libere che diventa fondamentale per la preparazione alla gara sui 100 Km. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - COME FUNZIONA LA QUALIFICA SPRINT