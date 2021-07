A Silverstone si è fatta la storia con la prima Qualifica Sprint: Verstappen ha fatto un altro sgambetto a Hamilton, grazie a una partenza 'infuocata'. La faccia sorridente della Ferrari è quella di Leclerc, che con questo passo ha dimostrato che è possibile sognare un podio come quello di 12 mesi fa. Semaforo verde alle ore 16: il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Che lo si voglia o no è già storia. E come tutti gli esperimenti c’è del buono e qualcosa da migliorare, come non perdere di vista il significato vero del giro veloce. Intanto a far lo sgambetto a Lewis Hamilton centrando la prima pole position in assoluto della qualifica sprint è stato Max Verstappen. Infuocato, come il suo disco anteriore sinistro, il pilota Red Bull ha costruito tutto lì, in partenza, e una volta messo a distanza di sicurezza Hamilton ha iniziato a spingere per passare sotto la bandiera a scacchi dopo soli 17 giri con un vantaggio di poco inferiore al secondo e mezzo.

Tre punti e la partenza al palo della gara vera: a guadagnarci da questo primo esperimento è stato soprattutto lui, insieme a Fernando Alonso. Anche lo spagnolo, con le rosse, ha bruciato l’asfalto al via e nonostante non sia poi riuscito a difendersi dagli attacchi delle McLaren in griglia ha recuperato ben quattro posizioni e partirà settimo.

A perderci invece son stati Sainz e Perez, ma in fondo era il rischio calcolato di una gara. Lo spagnolo nei 100 chilometri ha già in parte recuperato le posizioni perse dopo il contatto con Russell e in griglia sarà decimo grazie anche alla penalità del britannico. Mentre addirittura ritirato il messicano della Red Bull. La faccia sorridente della Ferrari rimane quella di Charles Leclerc. Il monegasco ha mantenuto con forza la sua quarta posizione e dimostrato che con questo passo un podio si può anche sognare e costruire, come 12 mesi fa.