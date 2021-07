Benvenuti a Silverstone! Stiamo per raccontarvi il decimo GP della stagione. E' stato un weekend tra novità (qualifica Sprint) e amarcord (in pista la Ferrari 375 del '51), ora è il momento di decidere chi vincerà in una delle cattedrali della F1. In tv la diretta è su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Qui il nostro LIVE BLOG, sui social tutte le news con #SkyMotori.