Parole due e chiare del team principal della Red Bull che attacca Hamilton dopo il pauroso incidente di Verstappen nelle fasi iniziali del GP di Silverstone: "Non sarebbe dovuta andare così, Max ha avuto un impatto a 51G. Lewis è un 7 volte campione del mondo, non doveva fare una manovra del genere". Il Mondiale torna il 1° agosto con il GP dell'Ungheria in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI SILVERSTONE